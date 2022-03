Une passion brûlante ; Cette délicieuse tentation

Une passion brûlante, Yvonne Lindsay Mila est sublime, charmante et séduisante... au point de faire vaciller le coeur du prince Thierry de Sylvain. Pourtant, même si cette femme avec laquelle il vit une relation passionnée depuis plusieurs semaines lui plaît énormément, rien n'est possible entre eux, Thierry ne le sait que trop bien. Car cette année, celle de ses vingt-cinq ans, il célébrera son mariage avec une princesse inconnue de lui, soigneusement choisie par son père... Cette délicieuse tentation, Kathie DeNosky Passer une nuit torride avec Jaron Lambert... voilà sept ans que Mariah en rêvait ! Mais, depuis que c'est chose faite, elle se sent complètement déstabilisée. Pourquoi Jaron se montre-t-il si froid envers elle ? Et pourquoi utilise-t-il leur différence d'âge comme prétexte pour l'éloigner de lui ? Les réponses à ses questions, Mariah les obtiendra. Car il est absolument hors de question qu'elle laisse s'échapper celui qui est le grand amour de sa vie...