Physique statistique. Introduction, cours et exercices corrigés, 3e édition

Tout physicien ou chimiste a un jour besoin de notions de physique statistique. En effet, la physique statistique (ou mécanique statistique) permet de faire le lien entre le monde microscopique et le monde macroscopique. La physique statistique est donc utile dès qu'il faut traiter de systèmes constitués d'un grand nombre de particules. Illustré par une centaine d'exercices corrigés, ce cours présente les postulats de base et le cadre mathématique de la physique statistique. Il passe ensuite à l'étude des systèmes hors équilibre et traite des transitions de phase et des phénomènes de transport. Cette nouvelle édition entièrement révisée est enrichie de nouveaux exercices corrigés.