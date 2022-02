L'accouchement par le yoga. Un guide pas à pas pour un accouchement naturel

Réussissez pour vous et votre enfant la mise au monde la plus naturelle et la plus consciente. Préparez un accouchement calme, naturel et sous contrôle avec L'accouchement par le yoga. En appliquant la sagesse du yoga à toutes les étapes de la grossesse et de l'accouchement, Dorothy Guerra nous présente une voie en huit étapes qui vous aidera à vous relier à votre corps, à votre esprit et à votre âme. Ce guide facile à utiliser vous aidera à vous préparer à une naissance positive et joyeuse. Apprenez à gérer la douleur, à surmonter l'anxiété et à faciliter le déroulement de l'accouchement au moyen de techniques de respiration et de méditation, d'affirmations et de postures de yoga. Le couple choisit une direction commune pour embrasser un état d'esprit serein tout au long des difficultés physiques et émotionnelles du travail. Vous trouverez aussi des conseils pour préparer un plan de naissance, des techniques de soutien à l'accouchement pour les partenaires, des illustrations utiles, des informations sur les interventions médicales, et un chapitre indispensable avec des conseils détaillés sur toutes les étapes de l'accouchement, à utiliser le jour J. A propos de l'auteure Dorothy Guerra, enseignante certifiée en yoga prénatal et coach d'accouchement, possède deux studios de yoga, enseigne à des couples la méthode de naissance par le yoga, et forme des instructeurs et du personnel hospitalier en yoga prénatal dans toute l'Amérique du nord. Dorothy Guerra intervient souvent dans des conférences et anime l'émission de télévision " Yoga Life " dans sa ville natale de Toronto, au Canada. Elle est aussi défenderesse des droits des femmes à un accouchement sans risques dans les pays en développement.