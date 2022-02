Spider-Man - La collection anniversaire T10 : Spider-Verse

L'invincible Morlun est de retour et il a décidé de s'en prendre aux versions parallèles de Spider-Man dans tout le multivers. C'est le début d'une gigantesque saga dans laquelle les héros des différents univers vont devoir s'allier face aux terribles Héritiers. Miles Morales, Spider-Gwen et même Spider-Cochon : ils sont tous là ! Fort du succès de la collection "Le printemps des comics" dont chaque tome s'est hissé parmi les meilleures ventes de comics de l'année 2021, Panini Comics réitère l'opération avec cette fois une collection de 10 tomes consacrée au plus populaire des héros Marvel : Spider-Man.