Marvel Zombies : La famine

Sur une Terre semblable à celle de l'univers Marvel, un virus extraterrestre a transformé les plus grands héros en zombies dévoreurs de chair humaine ! Qui a survécu à cette apocalypse ? Comment les zombies vont-ils se nourrir alors que la chair fraîche se fait rare ? La fin du monde n'est que le commencement ! Peu après avoir lancé le méga hit Walking Dead mais avant que la série ne devienne un phénomène mondial, Robert Kirkman s'est amusé en 2006, à transposer le concept du mort-vivant à l'univers des super-héros Marvel, après que Mark Millar l'ait introduit dans les pages d'Ultimate Fantastic Four. Cela a donné lieu à une mini-série imprévisible qui passionne les fans de comics depuis, et a connu un grand nombre de suites.