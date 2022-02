Préhistoric Rick Tome 5 : Douze ans et toutes ses dents !

- En fait, je crois que j'en ai marre d'être un enfant. - Ah bon ? - Oui, quand t'es un enfant, tu décides de rien, tu fais qu'obéir, tu subis. - Tu préférerais être quoi ? Un adulte ? - Non, un ours. Même à la préhistoire, ce n'est pas tous les jours facile d'être un ado... Pour échapper à l'injustice parentale, Rick, Ziggy et Nova décident de prendre leur indépendance et de partir vivre en forêt. Mais lorsqu'il s'agit de se construire un abri, d'échapper aux bêtes sauvages ou de trouver de la nourriture, les choses se gâtent !