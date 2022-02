C'est qui qui ?

Tu es prêt ? Alors ouvre grand les yeux et découvre qui est Polo, le singe le plus costaud, Armand le chiot le plus gourmand, et Mado, la luciole qui fait dodo ? Trouve aussi Martin le poulpe, Colette la lapine, Renée la souris, et tous les autres qui se baladent dans les pages de ce rigolo cherche-et-trouve. Une jolie surprise t'attend à la fin.