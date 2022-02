Viens jouer... avec les trois petits cochons ! Une nouvelle collection d'albums-jeux pour découvrir de façon ludique les contes classiques ! Sur chaque double-page, le petit lecteur doit résoudre un jeu pour aider un des personnages (labyrinthe, cherche et trouve, discrimination visuelle). "Mimif, Mamaf & Moumouf sont trois petits cochons qui vivent avec leur maman dans une maison près de la forêt. Mimif a une houppette au-dessus de la tête, Mamaf des yeux de couleurs différentes, et Moumouf une tâche en forme de papillon sur la cuisse droite. Montre du doigt Mimif, Mamaf, et Moumouf".