Rosa Luxemburg - L'immortelle

LE ROMAN : Pour les 70 ans de l'Armistice de 1918, un homme de 83ans apporte un témoignage aux élèves d'une classe qui prépare un projet sur l'époque de la Grande Guerre. Il répond aux questions des jeunes et raconte son enfance en Allemagne auprès de Rosa Luxemburg, et l'existence de celle-ci, à partir des documents qu'il a continué à rassembler jusqu'à ce jour. Dès le lycée Rosa Luxemburg se fait remarquer par son esprit contestataire et son refus des injustices. Devenue adulte elle n'aura de cesse de participer à tous les mouvements d'émancipation en Pologne, son pays de naissance, et en Allemagne, son pays d'adoption : luttes politiques et syndicales, grèves de masse, soulèvements insurrectionnels... Puis, internationaliste convaincue, elle essaie de s'opposer au déclenchement de la Première Guerre mondiale et de voir l'Europe plonger dans la guerre. Celle-ci une fois déclarée, elle est parmi les rares à ne pas trahir ses convictions : elle refuse donc des soutenir les armées de son pays, l'Allemagne, tout comme elle tente de convaincre ses camarades français de refuser de soutenir l'armée française. Cette intransigeance lui vaut d'être jetée en prison. Mais le livre de Lucile Chastre nous permet aussi de découvrir que derrière la militante et la théoricienne, se tenait une humaniste, une femme soucieuse de liberté, amoureuse des jeunes, défendant la nature, collectionnant les herbes et les pierres, s'émouvant même du chant des oiseaux présents dans la cour de sa prison... Après l'armistice de 1918, sortie de prison, cette femme d'exception continua à déranger le pouvoir en place. On la fit assassiner.