De père en fils est un livre qui parle de la transmission. Dans des histoires courtes de 4 pages chacune, Arthur, le père, essaie de faire passer des messages sur la vie à son fils, Pépin. Souvent sur le ton de l'humour, mais parfois aussi par le biais d'histoires émouvantes, mais toujours avec fantaisie, car le papa est un homme sensible et sans doute un peu poète sur les bords. Il n'échappe cependant pas aux répliques cinglantes de son fils qui sait prendre du recul face à ses récits improvisés. Malgré tout ça, à la fin de la lecture, il ne subsiste peut-être qu'une seule chose : la tendresse inaltérable entre un père et son fils.