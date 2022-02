Quel est ce mystérieux chemin de Toka Wai ? Qui doit le fouler ? Où mène-t-il ? Comment la mort d'une amie peut-elle à ce point propulser un être dans une réelle quête de sens ? Comment le simple désir d'exaucer une volonté post mortem peut-il ouvrir les horizons d'un voyage initiatique ? Dans ce récit, véritable odyssée d'un deuil, Maxine, à l'aube de la quarantaine, en est la réponse vivante. Avec quelques mots en héritage comme seul flambeau, elle osera le plus profond en elle, le plus loin hors d'elle afin de percer l'énigme du temps et de la solitude, afin d'accomplir ce qui se doit d'être accompli. " Le chemin de Toka Wai " est une voie d'éveil fascinante, riche d'enseignements et de révélations. Une aventure captivante aux personnages aussi uniques qu'attachants. Un récit aux reliefs de vie marqués de péripéties troublantes, profondes, tendres et sympathiques. Quiconque vivra l'aventure du chemin de Toka Wai au pas à pas de chacune de ses pages en reviendra... différent !