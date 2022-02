Kanasi. Le moine triste

Depuis des années, Kanasi, un jeune moine, est à la recherche de la vérité sans jamais l'avoir trouvée. Mais il continue de la chercher, car il sait qu'elle lui apportera l'illumination, la vision claire et limpide de sa véritable nature, l'intuition soudaine qui donne à connaître les mystères du monde. Avant de partir pour sa quête, son vieux Maître lui remet une petite amulette en pierre d'onyx blanche ; la seule chose qu'il portait lorsqu'il fut trouvé nu comme un vers, abandonné sur les marches du temple. Cette pierre détient la vérité sur ses origines, et Kanasi compte bien la trouver. Mais il ne se doutait pas que le monde était si vaste et en même temps si petit. Il ne pensait pas qu'il y avait tant de choses à savoir et si peu à connaître.