En 2011, Pia quitte l'école publique pour un lycée chic et entre en terminale avec des objectifs très clairs : avoir un mec, des amis stylés, et des soirées dignes du film LOL. Pour elle, c'est ça, la vie normale d'une fille de son âge. En essayant à tout prix de se conformer aux idéaux d'un monde bourgeois et ultra normé, Pia y perd son libre arbitre et ne perçoit pas qu'elle s'engage dans une histoire d'amour nuisible. Le pire, c'est qu'elle a l'impression de tout choisir et ne discerne aucune des oppressions qu'elle subit. Mais pour rentrer dans le moule, Pia est prête à tout. Fraîche interroge le caractère malsain et abusif que peuvent revêtir les premières expériences amoureuses, en mettant en exergue des détails supposément anodins du quotidien. A travers sa propre expérience, l'autrice pose un regard incisif sur la notion de consentement et sur la capacité des jeunes à l'exercer durant leur adolescence...