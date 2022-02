Les Chats d'Hemingway

Un feel good pétillant pour les amoureux des chats, inspiré de l'histoire vraie des célèbres chats à 6 doigts de la maison d'Hemingway près de Miami. Récemment diplômée en littérature, Laura Lange tombe sur une annonce pour travailler comme guide touristique dans la maison historique d'Ernest Hemingway. Une villa originale dans les Keys. Et pourquoi pas ? Elle a écrit sa thèse sur l'écrivain emblématique. Bon, elle n'a surtout pas trouvé d'autre offre et elle est légèrement désespérée... Mais rapidement, Laura tombe amoureuse des cinquante-quatre félins qui errent librement dans la propriété et trouve Jake, leur gardien, absolument charmant. Ces descendants du premier chat d'Hemingway n'ont pas seulement conquis son coeur, ils vont changer sa vie, et ça, elle ne l'aurait jamais imaginé ! C'est alors que l'été prend une tournure inattendue : Irma, un ouragan de catégorie 5 est annoncé, et impossible d'évacuer les matous ! Laura et les autres employés de la villa décident donc de rester à l'abri dans cette fameuse maison. Réussiront-ils à affronter la tempête ensemble ? Où tomberont les coups de foudre ? Le Style Un style délicat et romantique pour un feel good " so cute ", qui ravira les amoureux des chats. Un roman charmant rempli de personnages hauts en couleur, des chats adorables, un peu de romance et beaucoup d'humour.