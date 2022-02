Meghan ou le désespoir des princesses

Jeunes, élégantes, fortunées, elles ont tout pour être heureuses. Elles s'appellent Meghan, Kate, Diane ou Grace ou Margaret. Les petites filles du monde entier s'endorment en rêvant de les imiter et d'épouser le Prince charmant. Pourtant, leur vie est parfois loin du conte de fées... Elizabeth Gouslan décrypte les parcours de ces princesses qui ont souffert à Bucnkigham. Des larmes à la Cour d'Angleterre Jeunes, belles, élégantes, fortunées, elles ont tout pour être heureuses. Elles s'appellent Meghan, Kate, Diana ou Margaret. Les petites filles du monde entier s'endorment en rêvant de les imiter et d'épouser le Prince charmant. Mais ce conte de fées est un trompe-l'oeil, un théâtre de marionnettes, une comédie du bonheur. La ravissante Meghan Markle vient de révéler l'envers du décor. Avec fracas, elle a claqué les portes d'un palais qu'elle avait déverrouillées en un temps record. Panique à Buckingham ! De cette brunette sexy, atypique et sans pedigree rencontrée en 2017, Harry est fou amoureux. Au point qu'il ne peut lui dire non lorsque celle-ci souhaite se libérer du protocole et des contraintes pour rentrer aux Etats-Unis - et mener une vie " normale ". Adieu aux châteaux, adieu à la Reine... et bonjour à Oprah Winfrey ; les révélations faites face caméra seront suivies par des millions de téléspectateurs. Scoops, critiques, reproches... Les déclarations de l'ex-couple royal font grincer des dents jusqu'au sommet de la couronne. Diana Spencer, Kate Middleton, Camilla Parker-Bowles, Meghan Markle, Margaret... et jusqu'à la jeune Elizabeth d'York : l'autrice décrypte les parcours de ces princesses que la couronne britannique n'aura pas laissées indemnes.