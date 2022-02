Billie Bang Bang : Complètement Marto

La vie de Billie craint un max : faut faire ci, pas faire ça... Et en plus c'est la rentrée, et ses parents ne veulent pas qu'elle s'habille en cow-boy alors que, là-bas, c'est la guerre ! Les autres sont tous des idiots et les profs sont bien moins faciles à manipuler que des parents. Heureusement, Billie a un nouvel ami, et il est même pas imaginaire, celui-là ! "Marto est un monstre, et il est capable de dévorer les importuns. Les relous sont prévenus : il y a un nouveau shérif en ville et elle s'appelle Billie Bang Bang !