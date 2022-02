Choisir qui on aime

Découvrez les clefs pour enfin vivre une relation amoureuse saine A un moment ou à un autre de notre vie amoureuse, il peut nous arriver de nous accrocher désespérément à une relation destructrice, convaincus que nous ne trouverons pas mieux ailleurs. Dans ce livre, le psychologue Howard M. Halpern explique comment nous dressons inconsciemment des barrières à notre propre bonheur. A l'aide d'exemples révélateurs mettant en jeu des hommes et des femmes de tous âges, il explore avec discernement des thèmes pertinents : l'art de maintenir une relation saine, la peur de la solitude et de l'engagement, les mauvais choix, le respect de soi, la séduction et la fin des relations amoureuses. Apprenez à distinguer l'amour véritable de la codépendance affective et autorisez-vous, enfin, à vivre une relation équilibrée et enrichissante.