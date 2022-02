Ces émotions qui nous fabriquent. Ethnopsychologie de l'authenticité

Le coeur brisé, les nerfs à fleur de peau, la gorge serrée : l'émotion nous saisit, nous possède. Mais si nos émotions nous paraissent évidentes, sont-elles pour autant authentiques, universelles ? Pourquoi sont-elles forcément plus sincères que nos attitudes réfléchies ? C'est ce qu'ont cru les expérimentateurs dans les laboratoires de physiologie et de psychologie inventant des dispositifs scientifiques pour les étudier, les contrôler, les mesurer, avant d'être déçus... Parcourant les différentes conceptions philosophiques cet affect et, en particulier, la théorie platonicienne du contrôle des passions, Vinciane Despret déconstruit la thèse d'une naturalité, d'une universalité et d'une spontanéité des émotions. A partir de travaux d'ethnologues et de sociologues, elle montre que nos émotions n'existent pas en soi, mais uniquement dans la relation à autrui. On n'a plus alors à s'étonner que la colère n'existe pas chez les uktus, que les ifaluks doivent "enseigner" la peur à leurs enfants. Nos émotions sont finalement autant de versions du monde et de manière de l'habiter.