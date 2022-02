Qualité de vie et santé au travail : théorie et pratiques

Il s'agit, au travers de cet ouvrage, de proposer une mise-à-jour des savoirs liés à la qualité de vie et à la santé au travail au travers de contributions proposées par des acteurs issus du monde de l'entreprise et du monde académique. Ces contributions s'inscrivent dans une optique interdisciplinaire et traitent des aspects juridiques, psychologiques, gestionnaire, etc. Elles articulent apports théoriques et éléments concrets en lien avec les pratiques et les applications.