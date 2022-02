La viveuse

"Tu ne peux pas me faire ça, ma fille. Tu ne peux pas te donner à des hommes sous prétexte de faire le bien. Tu ne peux pas leur donner du plaisir de cette façon-là. Ce ne sont même pas des hommes mais des êtres diminués, des moitiés d'hommes. Il leur manque un bras, une jambe, parfois la moitié du corps, parfois la moitié du cerveau. Ce sont moins que des hommes, et toi, tu es moins qu'une pute". Anaëlle tombe sous le charme d'un jeune invalide et débute une formation d'assistante sexuelle pour handicapés. Mais le jour où son père est atteint d'un cancer, elle décide de l'aider financièrement et, pour cela, de donner plus d'importance à son activité. Comment éviter de perdre ses proches s'ils apprennent ce qu'elle fait ? Prostitution, bienveillance, plaisir... Quel sens donner à une pratique que la société elle-même peine à définir ? Cherchant l'amour, Anaëlle ne pensait pas devoir affronter les contradictions de l'époque.