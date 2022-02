La Reine des Neiges. Adapté du conte de Hans Christian Andersen

Découvrir les contes et histoires les plus célèbres de la littérature jeunesse grâce à de superbes illustrations et un texte spécialement adapter aux jeunes lecteurs. Kay et Gerda sont amis depuis toujours. Un jour d'hiver, Kay est mystérieusement kidnappé par une reine maléfique, la Reine des Neige. Gerda se lance à se recherche prête à tout pour le retrouver.