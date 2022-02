Vivaces, durables et économiques

Bien les cultiver en massifs, en bordures... Fuschia, Graminée, Iris, Lavande, Oillet, Pivoine, Rose trémière... ces fleurs aux couleurs variées et aux floraisons originales embellissent massifs, bordures, allées... Elles ont l'avantage de revenir tous les ans et de pouvoir être plantées à n'importe quelle saison, et quel que soit le type de climat et de terrain. Mêmes les jardiniers les moins aguerris peuvent se lancer puisque les vivaces nécessitent un minimum d'entretien et d'investissement. Chaque variété est présentée sous forme de fiche pratique, enrichies de nombreux conseils, astuces et idées de compositions.