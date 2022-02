Princesse du Château sans fin (La) T01

L'histoire regorge de potientialités ! Avec sons style narratif et graphique inimitable, le maître du Guro revisite la japon médiéval par le prisme des multi-mondes. L'histoire du Japon médiéval regorge de moment clefs faisant prendre des directions radicales aux chefs de guerre et peuples qui les suivent. Et si chacuns des directions et des choix potentiels existaient dans des mondes parallèles ? Et si ces mondes forteresses, destinés à ne jamais se rencontrer entraient en contact les uns avec les autres ? Quelle réalité prendrait le dessus sur les autres ? Le chaos serait-il de mise ? Un véritable tour de force NARRATIF par un auteur CULTE !