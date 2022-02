Le triomphe d'un ange. Le triomphe de l'ange 2022

Avec cette suite de son roman " Des phares dans la nuit ", toujours entre roman et thriller, l'auteur nous plonge au coeur d'une aventure pleine de suspens au dénouement cette fois encore inattendu. Seize ans plus tard, Caroline Saltiel va plus que jamais devoir veiller sur son jeune fils Raphaël et le protéger des étranges évènements qui touchent certains de leurs proches. Les nombreux " frères et soeurs trois points " qui veillent sur eux, vont être la cible d'une obscure vengeance. Mais de la part de qui et pourquoi ? Est-il possible d'échapper à son destin, aussi improbable soit-il, quand ressurgit un passé lointain ?