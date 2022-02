24 heures dans une vie (pas si) privée. 250 conseils pratiques pour protéger vos données personnelles sur Internet

Notre domicile est protégé par une porte d'entrée verrouillée qui assure notre sécurité. Notre intimité et notre vie privée sont protégées par des portes qui séparent les pièces et les rideaux qui couvrent nos fenêtres. Mais, qu'en est-il de notre vie privée et de notre sécurité dans le domaine numérique, en particulier sur Internet ? Que ce soit une enceinte, un ordinateur, un smartphone ou une tablette, quelles précautions devons-nous prendre pour que ces machines ne connaissent pas tout de nous, et bien plus que n'importe qui ? C'est devenu une évidence : l'environnement numérique est aujourd'hui extrêmement intrusif, les outils et services numériques que nous utilisons au quotidien collectent des données personnelles en permanence sans même que nous nous en rendions compte. Les risques sont nombreux : publicité hyper ciblée, vol de données, piratage, harcèlement, l'actualité nous en donne chaque jour des exemples. Face à cet état de fait, chacun se pose les mêmes questions : que faire et comment faire ? Est-il véritablement possible de protéger et sécuriser ces informations privées ? Ce guide a pour objectif de répondre à ces questions. Il s'adresse à tous ceux qui utilisent quotidiennement un ordinateur, une tablette, une enceinte connectée, une montre connectée ou un smartphone... donc à tout le monde ! Pour comprendre les risques, il vous emmène au fil des pages, dans le quotidien de Maxime, un salarié qui, à chaque moment de la journée, accumule les ennuis par son utilisation inconsciente du numérique : fuites de données, piratages, collectes des données personnelles, Maxime met à mal sa vie privée et professionnelle sans s'en douter. Ce guide est composé de vingt chapitres qui s'organisent autour d'un récit décrivant les habitudes de Maxime au cours d'une journée type. Chacune de ses habitudes est détaillée pour mettre en lumière la problématique posée, apporter des explications, des exemples complémentaires et bien sûr, proposer des solutions adaptées en fonction du niveau de chacun, de l'utilisateur novice en informatique à l'utilisateur ayant déjà de bonnes connaissances. Ces solutions s'appuient sur de nombreux conseils d'utilisation, le paramétrage des outils existants et l'installation de services ou logiciels majoritairement libres (et gratuits). Le livre se termine par des ateliers pratiques détaillant comment paramétrer efficacement les outils ou services utilisés par tous que sont Facebook, Google, Chrome et Twitter.