Python et Raspberry Pi. Coffret en 2 volumes : Maîtrisez et développez une application de télémétrie avec Flask (2e édition)

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le langage Python et le nano-ordinateur Raspberry Pi pour maîtriser le développement d'une application de télémétrie avec le framework Flask.1094 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr. Un livre de la collection La Fabrique Python et Raspberry Pi - Apprenez à développer sur votre nano-ordinateur (3e édition) Extrait du résumé : Ce livre s'adresse à toute personne qui souhaite disposer des connaissances nécessaires pour maîtriser le langage Python et être en mesure de développer efficacement des programmes pour le nano-ordinateur Raspberry Pi. Afin de rendre cet apprentissage plus concret, l'auteur propose au lecteur des projets de mise en application des connaissances acquises. La lecture de ce livre ne nécessite pas de connaissances particulières en développement ou en électronique, néanmoins une connaissance des environnements Linux ou UNIX est un plus... Un livre de la collection La Fabrique Python, Raspberry Pi et Flask - Capturez des données télémétriques et réalisez des tableaux de bord web (2e édition) Extrait du résumé : Ce livre s'adresse à toute personne qui souhaite découvrir comment capturer des données télémétriques d'une maison (température, humidité, pression atmosphérique, luminosité) et les présenter dans une interface web sous forme de tableaux de bord. L'auteur s'appuie pour cela sur les possibilités offertes par le langage Python, le nano-ordinateur Raspberry Pi et le framework Flask. Bien qu'appliqué au Raspberry Pi, le contenu du livre est suffisamment universel pour être exploité sur d'autres plateformes telles que des ordinateurs. Pour tirer le meilleur profit de la lecture de ce livre, des notions de programmation orientée objet et quelques rudiments sur le langage Python et en électronique sont nécessaires. Une première expérience avec le Raspberry Pi est également souhaitée...