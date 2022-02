Une vision du monde

Hubert Védrine, conseiller diplomatique, porte-parole et Secrétaire général de l'Elysée, puis ministre des Affaires étrangères, sous les présidences Mitterrand et Chirac, à l'orée du XXIe siècle, est reconnu en France et dans le monde comme l'un des meilleurs experts de la géopolitique et des relations internationales. Hubert Védrine est reconnu comme l'un des meilleurs experts de la géopolitique et des relations internationales. Le regard qu'il porte sur ces domaines s'est nourri de son ouverture sur le monde stimulée dès sa jeunesse, de son goût des autres cultures et d'une curiosité intellectuelle inlassable. Riche de ces expériences, Hubert Védrine n'a cessé d'analyser les mutations successives qui façonnent l'Histoire. Il a toujours veillé à établir un diagnostic réel des nouvelles données géopolitiques, en soutenant qu'il faut impérativement se replacer dans la longue durée pour mieux appréhender les grands enjeux de notre temps. En d'autres mots, il nous invite à regarder le monde tel qu'il est, et non tel qu'on souhaiterait qu'il soit. Il dresse, entre autres constats, celui que l'Europe ne possède plus la dynamique de ses débuts, ni ne peut réaliser l'utopie d'un fédéralisme réduisant la souveraineté nationale. Ces observations ne sont pas pour autant un aveu de renoncement. Hubert Védrine démontre au contraire comment le réalisme, dans l'approche des événements, permet de fonder des ambitions sur les bases les plus solides, qui tiennent compte à la fois des forces fécondes et de la nature des résistances. Ce volume, qui rassemble ses textes majeurs, offre une référence essentielle pour nous aider à mieux appréhender les rapports entre les peuples et les Etats.