La séparation n'est jamais une solution quand on s'aime. Petit, Lucas est mis en pension à la campagne, chez Madeleine et Jean, les gardiens de La Closerie. Seule pour l'élever en ces années 50, sa mère n'a pas le choix. Cette séparation va plonger l'enfant dans l'univers des Werner, propriétaires de La Closerie et musiciens aisés. Son attachement pour Madeleine et la découverte d'un autre monde, celui des arts et de la culture, vont peu à peu creuser entre mère et fils un irréductible fossé.