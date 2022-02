La Morrigan, par une de ses prêtresses et fidèles Devenez prêtresse de La Morrigan et construisez votre pratique de dévotion personnalisée avec ce livre, qui vous permettra d'approfondir votre connexion à la Déesse. A travers des histoires, des prières et des rituels, conçus tant pour les groupes que pour les pratiquants solitaires, La Morrigan -Rituels, prières et dévotion vous explique comment servir la Grande Reine et poursuivre votre cheminement spirituel à ses côtés. Explorez sa vraie nature, découvrez comment canaliser sa voix et quel est son rôle dans les prophéties et les malédictions. Vous apprendrez aussi à créer votre propre tradition grâce aux conseils et directives de construction de rituel et de cycle annuel de célébrations. Stephanie Woodfield, dévote de La Morrigan depuis plus de 20 ans, se base sur ses triomphes et ses défis personnels comme autant de balises sur votre chemin pour devenir une prêtresse de La Morrigan. A propos de l'auteure : Stephanie Woodfield est une païenne pratiquante depuis plus de 20 ans. Dévote polythéiste, enseignante et prêtresse de La Morrigan, elle et l'une des fondatrices de Morrigu's Daughters, une sororité en ligne dédiée à La Morrigan. Elle organise de nombreux évènements païens et enseigne sa pratique ainsi que la dévotion à l'international.