Agir et penser comme Batman

> Le chevalier noir devient votre coach personnel ! Et si Batman devenait votre meilleur coach ? Superhéros la nuit, philanthrope le jour, dépourvu de superpouvoirs, Batman est le personnage le plus populaire de l'univers DC Comics. Doté d'un self-control à toute épreuve et d'un grand sens moral, Batman alias Bruce Wayne est votre meilleur allié ! Gwendal Fossois vous propose 25 leçons de vie pour accepter votre Bruce intérieur et devenir un justicier de tous les jours.