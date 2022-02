Hubert, le dévoreur de contes

Un moment de lecture unique grâce au CD et au QR code ! Hubert le ver de terre est affamé et s'empresse d'aller se chercher quelque chose à grignoter... alors qu'il tombe sur une pomme bien rouge et parfaitement ronde, Blanche-Neige croque dedans avant même qu'Hubert est pu en prendre une bouchée. Les mésaventures d'Hubert ne font que commencer ! Un album plein d'humour permettant une redécouverte de nos contes préférés. Le CD et le QR code permettent un moment de partage inoubliable en famille !