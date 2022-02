Yambo Ouologuem. Du mépris à la consécration

L'ouvrage est le fruit d'un travail de recherches multidisciplinaire qui permet de saisir au mieux la personnalité et l'uvre de Yambo Ouologuem, écrivain malien passé du piédestal du prix Renaudot aux ténèbres de l'humiliation et de l'accusation, avant que ses écrits ne soient que tardivement réhabilités. Avec méthode et clarté, les auteurs effectuent systématiquement des remises en contexte pour s'adresser à tous les lecteurs, même néophytes, et proposer un nouvel éclairage sur les raisons qui ont provoqué l'exclusion de l'auteur, jusqu'à une ouverture sur le paysage littéraire gabonais, signant ainsi un ouvrage d'un grand intérêt culturel.