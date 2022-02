Une médaille et elles sont à toi ! En rentrant des cours, Akikane pénètre sans vraiment savoir pourquoi dans la boutique d'un antiquaire, qui lui vend une boite remplie de médailles pour le moins... Spéciales. En effet, il lui suffit d'en donner une à n'importe quelle fille pour recevoir des faveurs sexuelles en échange ! Au départ dubitatif, Akikane va vite réaliser le puissance que lui offre son nouveau pouvoir. Commence alors pour lui une vie de débauche et de plaisir ! Mais au fait, que se passera-t-il quand il les aura toutes utilisées ? Et vous, oseriez-vous les utiliser ?