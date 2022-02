L'Ile aux papillons

Brillante avocate berlinoise, Diana Wagenbach se rend à Londres dans le manoir familial au chevet de sa grandtante adorée dont les jours sont comptés et qui lui confie sa dernière volonté : percer le lourd secret qui, depuis plus d'un siècle, pèse sur leur famille. Un secret qui conduit Diana au Sri Lanka, terre de ses ancêtres, propriétaires d'une somptueuse plantation de thé à Ceylan. Sur cette " île aux papillons ", elle découvre une prophétie qui semble avoir changé le destin des générations de femmes qui l'ont précédée, et l'histoire d'un amour interdit plus fort que la mort.