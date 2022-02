12 enjeux pour un devenir commun. Choisir, inventer, édifier ensemble

Le titre de cet essai exprime le message que l'auteur souhaite partager pour témoigner de son espérance en l'avenir de notre pays. Le choisir, c'est d'abord être attentif à tous ses habitants et à ce qu'ils vivent, présents avec eux dans les bons comme les mauvais moments, prêts aux rencontres et aux dialogues, solidaires chaque fois que nécessaire. C'est ensuite aimer notre patrie, se sentir membre de la communauté nationale, prêt à la servir. C'est enfin choisir de croire à son destin, défendre sa langue et sa culture, affronter ensemble les défis. L'inventer, c'est d'abord apporter notre créativité et nos capacités à la réalisation des projets constructifs dans lesquels nous sommes impliqués. C'est ensuite avoir foi en notre intelligence collective pour proposer des solutions à nos problèmes et une vision de l'avenir. C'est enfin discerner ce qui a été fait et ce qui reste à faire en se rassemblant autour d'un projet commun. L'édifier, c'est d'abord faire confiance en notre capacité d'être porteur d'un avenir pour la France, l'Europe et le monde. C'est ensuite coopérer pour le construire en faisant confiance à nos talents et nos générosités. C'est enfin choisir ceux à qui on demande d'inspirer, d'animer et de coordonner nos efforts. Alors qu'une époque se finit nous obligeant à réussir une mutation profonde, l'auteur présent douze enjeux, défi s et priorités pour amorcer des processus vertueux pour l'avenir de notre pays.