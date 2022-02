Police Fédérale Los Angeles de William Friedkin

Troisième incursion de William Friedkin dans le polar urbain, Police Fédérale Los Angeles est aujourd'hui considéré comme un exemple brillant démontrant comment la culture pop peut dialoguer avec les éléments stylistiques d'un genre aussi rigoureux que le film noir. Malgré un succès plus que mitigé à sa sortie - le public de 1985 étant plus friand de films d'action musclés ou de science-fiction - ce symbole du Néo-noir a fait l'objet d'une réévaluation qui lui vaut aujourd'hui d'être unanimement reconnu comme un incontournable des années 80 américaines. Inspiré d'un roman écrit par l'ancien policier fédéral Gerald Petievich, ce long métrage résume l'obsession de l'ambiguïté humaine et de la frontière floue entre le Bien et le Mal, autrement dit tout ce que le cinéma de William Friedkin a toujours représenté et que ce livre cherche à approfondir.