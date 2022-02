Algérie, le rêve d'un réel

Le 22 février 2019 commence en Algérie le mouvement d'un peuple entier pour une "chorégraphie révolutionnaire" dont personne ne semblait prévoir l'avènement. Cette occupation de l'espace public chaque vendredi eut pour conséquence un séisme politique dont le départ de Bouteflika, mais surtout, elle fut l'occasion pour le peuple algérien de se souvenir de lui-même et de prendre conscience de son pouvoir à rêver d'un monde autre. En s'écartant des chemins de l'analyse et de toute forme de théorisation, le livre contient la rencontre subjective de quelques fragments de mémoire, comme nous gardons quelques fragments de rêves au réveil. A distance du réel et pleinement dans le rêve, Abdelkader Damani a tenu un journal d'humeurs du 8 mars au 9 décembre 2019 tout en préparant une Biennale d'art contemporain au titre prémonitoire "Un instant avant le monde" . Ces humeurs affectives ne pouvaient cependant à elles seules rendre compte du rêve. La compagnie d'oeuvres d'art s'est imposée comme une évidence. Les paroles de la poète Souad Labbize, comme les regards portés par les photographies de Leïla Saadna, Lydia Saïdi et Daphné Bengoa rejointes par les dessins d'Adel Bentounsi, forment les paysages d'un rêve pour un réel.