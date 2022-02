Télétravail à domicile en période de coronavirus

Depuis quelques années, le télétravail est devenu un phénomène socio-économique de masse. S'il est resté assez marginal au début, la pandémie de Covid-19 a obligé les entreprises, bon gré mal gré, à généraliser cette pratique. En effet, le passage au télétravail s'est parfois fait sans préparation ni matériel adéquat pour de nombreux employés qui ont dû adapter leur lieu de vie du jour au lendemain pour pouvoir continuer leur activité. Deux ans après le premier confinement, l'auteur s'interroge sur les impacts que le télétravail parfois contraint a eu sur notre manière de travailler. Quelles conséquences le travail à distance a-t-il eu sur la configuration des lieux de travail et d'habitat ? Comment les entreprises et les salariés se sont-ils adaptés, quelles solutions ont-ils trouvées ? Quel bilan tirer de ces deux années ? Dans cet essai actuel et richement documenté, l'auteur met en lumière les avantages et les inconvénients du télétravail et les changements durables que la crise sanitaire a apportés au monde du travail et à l'habitat.