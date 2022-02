La poésie de Sony Labou Tansi. Magie et esthétique du débordement

Les recherches littéraires qui s’intéressent à Sony Labou Tansi jusqu’à présent se sont concentrées sur sa biographie, ses oeuvres théâtrales et romanesques car sa poésie n’a été publiée qu’en 2015 au CNRS éditions. Notre lecture critique combine ici non seulement des outils stylistiques propres à la littérature, mais aussi des outils que nous avons recherchés dans l’observation des arts visuels au service d’une esthétique du débordement. Nous verrons comment et pourquoi cette esthétique invite au débordement : Débordement des canons esthétiques propre à la poésie occidentale, Débordement identitaire, Débordement spirituel, Débordement politique.