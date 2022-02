L'être humain n'est pas un androïde mais un survivant…

Le corps humain est une merveilleuse machine très fragile et vulnérable. La pandémie qui sévit en 2020 sur le globe terrestre en est une révélation irréfutable. L’auteur brosse un rapide rappel de l’origine de notre système planétaire et de l’arrivée de la vie sous toutes ses formes sur notre planète. Il constate que l’homme n’est qu’un modeste élément de la nature dans son ensemble, un simple mammifère, et qu’il n’est pas indispensable à l’existence de celle-ci. Il retrace alors son cheminement depuis son origine à nos jours afin d’émettre des hypothèses sur son avenir… La recherche d’un bonheur fugitif n’est pas toujours de bons conseils et fait souvent oublier la fragilité de ce corps humain et de notre globe terrestre. Cela peut conduire à l’auto-destruction de la race...