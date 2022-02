L'essentiel de l'analyse financière. Fiches de cours et cas pratiques corrigés, 3e édition

- Comment savoir si une entreprise est rentable ? - Comment lire un bilan et un compte de résultat ? - Qu'est-ce que la solvabilité d'une entreprise ? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans l'analyse financière. Cet ouvrage propose en 20 fiches de s'initier à cette matière à partir d'un compte de résultat et d'un bilan. Pas à pas, il expose les mécanismes et le raisonnement de l'analyse financière et permet de vérifier immédiatement si les connaissances sont maîtrisées grâce à des cas pratiques corrigés. Il constitue un outil efficace pour un apprentissage autonome ou en complément d'un cours. Conformément à l'objet de la collection, le style pédagogique et le niveau de détail des fiches permettent à un lecteur débutant d'appréhender l'essentiel de l'analyse financière : étudiants (BTS, IUT, Licence d'économie) et professionnels en formation continue, notamment les élus du personnel.