Lire et comprendre la presse espagnole

Tout pour réussir les épreuves écrites et orales en espagnol : - Lexique journalistique et thématique à travers 60 articles de presse ; - Eléments de civilisation pour situer le contexte des articles - 130 points de grammaire expliqués - Thèmes et versions annotés et corrigés - Des questions de compréhension et d'expression personnelle et des sujets d'essai.