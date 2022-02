Petites leçons de lettrage

Un bel ouvrage proposant à la fois des leçons techniques, des exercices pour les mettre en pratique immédiatement et de superbes photos d'inspiration pour se lancer. Découvrez les différentes typographies, leurs styles et leurs caractéristiques, mais aussi comment bien vous équiper, tracer vos grilles et lettres... Grâce aux pages d'exercices, vous apprenez par la pratique et progressez facilement pour explorer par la suite les multiples possibles du lettrage à la main.