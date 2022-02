Le curieux manoir de tante Aglaé

Jade, vingt-six ans, hérite d'un manoir à Foisic, en Bretagne, un lieu qui ne figure sur aucune carte. Etrange... D'ailleurs, pourquoi sa grand-tante Aglaé, qu'elle n'a pas connue, lui a-t-elle légué son bien ? Quoi qu'il en soit, il est hors de question pour une Parisienne pure souche de s'installer dans un bled paumé ! Jade a une idée précise en tête : retaper la bâtisse en quelques semaines, puis la vendre et faire ainsi une jolie plus-value. Mais son arrivée dans le village fait fourcher les langues des curieux. Pour couronner le tout, un agent immobilier véreux lorgne Les Ibis, qu'il veut à tout prix racheter... Tandis que Jade explore les différentes pièces du manoir, dont certaines sont fermées à clé et recèlent mille et un mystères, elle découvre dans le grenier une multitude d'objets antiques. Et pour cause : Aglaé était égyptologue ! En prime, la grand-tante s'est amusée à disséminer des indices à droite à gauche, qui mènent à un énigmatique trésor datant du règne de Louis XV. Aidée d'Alban, l'instituteur du village, de Corentin, un enfant surdoué, et de son fidèle teckel Rimbaud, Jade tente de percer le mystère...