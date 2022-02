Un fascinant ennemi ; Le piège de ton regard

Un fascinant ennemi, Annie West Ella s'attendait à haïr profondément Donato Salazar, l'homme impitoyable auquel son père veut la donner en mariage pour régler un différend professionnel. Or, si sa rencontre avec l'ennemi de sa famille est explosive Donato se montrant inflexible quant à sa volonté de l'épouser , l'homme se révèle surtout très attirant. Qu'importe ! Jamais Ella n'acceptera d'être l'objet d'un tel arrangement. Même si l'étincelle que Donato a provoquée en elle pourrait la consumer tout entière... Le piège de ton regard, Maisey Yates En cédant à son désir pour Charity Wyatt, Rocco Amari était conscient de commettre une erreur. Son objectif était de se venger de cette femme qui l'avait volé - et certainement pas de se laisser séduire ! Mais il est trop tard à présent pour effacer les heures délicieuses qu'ils ont passées ensemble... Car Charity vient de lui annoncer qu'elle attend un enfant de lui ! Bien que furieux contre cette intrigante, Rocco est résolu à assumer sa paternité. Et à se comporter en homme d'honneur envers sa troublante ennemie...