Grossesse The book by Mon cahier

THE BIG BOOK ! L'anthologie illustrée de la grossesse made by Mon cahier ! Bien-être, santé, alimentation, yoga, préparatifs... tous les indispensables pour chaque trimestre de grossesse et pour amorcer le post-partum ! Au programme : Une partie introductive : mon bébé mois par mois, le calendrier prénatal pour bien organiser la grossesse, gérer l'arrivée d'un deuxième enfant. 1er trimestre, le début de l'aventure : le point bien-être, santé, alimentation, maux de la grossesse et rituels bien-être au naturel, le suivi de grossesse à la loupe, préparer le projet de naissance, le yoga prénatal spécial 1er trimestre, côté papa - les massages 2e trimestre, le regain d'énergie : SOS problèmes de peau, ligaments et gonflements, Astuces et rituels bien-être, côté papa- la couvade, le yoga prénatal spécial 2e trimestre, annoncer la grossesse à son aîné, préparatifs (chambre, matériel de puériculture, règles d'or pour concilier grossesse et vie pro... 3e trimestre, la dernière ligne droite : se préparer pour le jour J, les bonnes questions sur l'allaitement, DIY des soins pour bébé, mon yoga prénatal 3e trimestre, les premiers signes que le travail commence 4e trimestre, le post-partum : le retour à la maison en toute sérénité, les règles d'or pour trouver son équilibre, accompagner l'aîné, le maternage à la loupe, côté papa - les premiers gestes, le sommeil, le yoga postnatal pour réapprivoiser son corps