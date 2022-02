La fille du chasse-neige

Tom Ciancio, auteur-compositeur talentueux à la sensibilité exacerbée, est revenu vivre quelque temps dans la maison familiale de Peyrache, à la campagne. C'est là qu'il va tomber éperdument amoureux d'une mystérieuse fille aperçue dans un chasse-neige. Autour de lui évolue une famille à la fois violente et attachante, mêlant reproches et affection, empathie et conflits, sans oublier les incursions de son manager, personnage haut en couleur et gouailleur. Comme un choeur de tragédie grecque sur une musique rock. Tom puise son inspiration dans chacun de ces éléments.