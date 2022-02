Poèmes tardifs

Double évenement : la collection " Pavillons " accueille pour la première fois de la poésie, celle de la grande dame des lettres canadienne Margaret Atwood, qui n'avait pas publié de poésie depuis dix ans. " Atwood à l'apogée de son pouvoir poétique. " The New York Times Book Review " Ces poèmes ont été écrits entre 2008 et 2019. Durant ces onze années, les choses se sont assombries dans le monde. J'ai également vieilli. Des personnes très proches de moi sont mortes. La poésie prend pour thèmes tout ce qui se situe au coeur de l'existence humaine : la vie, la mort, le renouveau ; ainsi que l'équité et l'iniquité, l'injustice et parfois la justice. Le monde dans toute sa diversité. Le temps qu'il fait. Le temps qui passe. Et les oiseaux. Il y a davantage d'oiseaux dans ces poèmes qu'il n'y en avait auparavant. Je souhaite qu'il y ait encore plus d'oiseaux dans le prochain recueil de poèmes, s'il en est un ; et je souhaite aussi qu'il y ait plus d'oiseaux dans le monde. Nous l'espérons tous. " Margaret Atwood Beaucoup connaissent les romans de Margaret Atwood, parmi lesquels les best-sellers La Servante écarlate et Les Testaments, mais peu savent qu'elle est aussi l'une des plus brillantes poétesses contemporaines. " Le nouveau recueil de poésie d'Atwood - son premier depuis plus de dix ans - rappelle combien elle maîtrise le genre. Atwood y met en doute nos savoirs et nous demande à la place d'accorder du crédit à nos sentiments. " Time