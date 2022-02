Le club de la pluie : Le club de la pluie et la maison qui chuchote

Une maison qui parle ? Une maison vivante ? Voilà qui est aussi incroyable qu'effrayant ! Dans sa chambre, la nuit, la pauvre Paméla, terrorisée, entend les murs lui chuchoter des menaces. Elle ne voit qu'une solution : appeler à l'aide ses amis du Club de la pluie ! Et vite. Sans attendre, le Club au complet - Milo, Nadget, Rose, Ambroise, leur chien Clipper et le petit singe Rouletabille - débarque à la rescousse sur cette île pleine de légendes et bousculée par les vents. Il leur faudra beaucoup d'astuce et de courage pour affronter les dangers de la vieille demeure et les mystères de Will le Maudit, le cruel pirate à la jambe de bois. Mais qui peut arrêter le Club de la pluie ?