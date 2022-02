Le Syndrome d'Asperger et l'autisme de haut niveau. Approche comportementaliste

Les toutes premières descriptions d'un groupe d'enfants présentant des caractéristiques inhabituelles nous ont été livrées, il y a plus d'une cinquantaine d'années, dans les travaux de Hans Asperger, clinicien autrichien et pédopsychiatre. Ces travaux ont été réactualisés pour définir le Syndrome d'Asperger et aboutir à une reconnaissance récente par l'Organisation Mondiale de la Santé. Les personnes présentant ce syndrome ont une perception atypique de l'environnement, un mode de raisonnement logique, mais dépourvu du "sens commun" , ce qui les rend vulnérables socialement. Il est indispensable de connaître et de reconnaître cette "manière d'être" différente, souvent qualifiée par l'entourage, de bizarre, décalée, excentrique, naïve, solitaire. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage une description détaillée, des explications concrètes, étayées d'exemples et de témoignages de personnes directement concernées. Il appréciera les suggestions pratiques, qu'il pourra mettre en oeuvre pour intervenir de manière adéquate, afin d'aider utilement les personnes atteintes du Syndrome d'Asperger, leur permettre de compenser leurs difficultés et de dévoiler pleinement leurs potentialités.